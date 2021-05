Armando Obispo is PSV en Schmidt dankbaar en wil vertrouwen gaan uitbetalen

PSV'er Armando Obispo (foto: OrangePictures). vergroot

Het was een zwaar seizoen voor PSV'er Armando Obispo. De verdediger uit Boxtel was bijna het gehele seizoen geblesseerd en maakte pas in april zijn rentree. Obispo wil tijdens de resterende vier wedstrijden nog een rol van betekenis spelen, maar de blik is vooral op komend seizoen gericht. Dat moet hét jaar worden voor Obispo.

Job Willemse Geschreven door

Hij zag met trots generatiegenoten en vrienden Cody Gakpo en Jordan Teze dit seizoen overtuigen als vaste basisspelers van PSV. Obispo speelt al sinds de F-jeugd samen met Gakpo en Teze. Zij grepen dit seizoen onder de nieuwe trainer Roger Schmidt hun kans, daar waar Obispo vanaf de zijlijn toe moest kijken.

Obispo, Gakpo en Teze, droomden als jonge jongens al van samen spelen bij PSV:

Wachten op privacy instellingen...

Net voor het eredivisieseizoen werd afgebroken raakte de toen aan Vitesse verhuurde Obispo geblesseerd. "Ik heb er nog een aantal wedstrijden mee gespeeld bij Vitesse, om uiteindelijk een groot gedeelte van de zomerstop te hebben moeten revalideren", zegt Obispo nu. "In die tijd heb ik al veelvuldig contact gehad met Schmidt. Ik heb hem toen verteld dat ik er alles aan zou doen om tijdens de voorbereiding weer fit te zijn."

En dat lukte de 22-jarige Obispo ook. Hij deed een korte tijd mee in de voorbereiding, maar achteraf gezien keerde hij te vroeg terug want hij kreeg opnieuw last van dezelfde blessure. En het was dusdanig erg, dat Obispo bijna het gehele seizoen heeft moeten missen. Dat was mentaal niet makkelijk.

"Het gesprek met de trainer en de directie gaf me direct een heel goed gevoel."

"Je gaat toch met bepaalde verwachtingen het seizoen in. Zeker als er een nieuwe trainer arriveert, wil je de kansen pakken. Toch denk ik dat ik hier sterker uit ben gekomen. Dit is weer bagage die ik in mijn loopbaan kan meenemen. Iedereen had het anders willen zien, maar dingen lopen zoals ze lopen", is Obispo realistisch.

Ondanks dat Obispo het afgelopen seizoen niet heeft kunnen spelen, lichtte PSV wel de openstaande optie in zijn verbintenis om het huidige contract met één jaar te verlengen en dus staat het jeugdproduct van de Eindhovenaren nog sowieso één seizoen onder contract in Eindhoven.

"Ik heb een goed gesprek gehad met de trainer en de directie en dat gaf toen al een heel prettig gevoel. Ik heb geprobeerd om me niet te druk te maken over mijn contractsituatie tijdens mijn blessure, maar PSV was er al vroeg bij en lichtte de optie. Dat gaf veel vertrouwen, natuurlijk."

"Mijn doel is om mezelf in de basis te spelen bij PSV."

Een paar weken geleden liet trainer Roger Schmidt ook al weten gecharmeerd te zijn van Obispo. De verdediger uit Boxtel liet zich volgens Schmidt goed zien op de training, wat onder meer resulteerde in de eerste wedstrijdminuten in het PSV-shirt sinds oktober 2018 voor Obsipo.

"Schmidt is altijd open, eerlijk en positief geweest. Hij was in de tijd van mijn blessure ook heel geïnteresseerd in hoe het met me ging. We spreken elkaar natuurlijk elke dag, dus ik weet wel wat hij van me vindt."

Natuurlijk wil Obispo in de resterende wedstrijden nog zoveel mogelijk wedstrijdminuten maken. Maar de Brabander richt zich stiekem al op volgend seizoen. Dat moet hét jaar gaan worden voor Obispo. "Wat mijn verwachting is? Ik spreek niet echt van een verwachting, maar meer wat mijn doel is. Ik wil mezelf in de basis spelen bij PSV. Dat is niet per definitie iets wat ik verwacht, maar ik ga er alles aan doen. Ik ben beter dan voorgaande jaren, dus de kans dat het gaat lukken is groter dan voorheen."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.