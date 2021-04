Landal bouwt nieuw vakantiepark bij Bergen op Zoom

Een impressie van het park in Bergen op Zoom (beeld: Landal GreenParks). vergroot

Landal GreenParks gaat een nieuw vakantiepark bouwen bij Bergen op Zoom, zo is vrijdagmiddag bekendgemaakt. Precies 151 vakantiehuisjes komen op de plek van de voormalige camping Heidepol. Het is het eerste park in West-Brabant van de vakantiereus.

Op het park komen naast 105 recreatiewoningen ook 46 tiny houses. Het park, op de grens tussen Bergen op Zoom en Roosendaal, gaat Landal Brabantse Wal heten.

Volgens Landal is dat de ideale plek voor een nieuw park. "Zo ligt het vlakbij natuurgebied De Brabantse Wal, de historische stadskern van Bergen op Zoom en speelcentrum Monkeytown", zo schetst de keten.

Verzet

Al in 2016 waren er plannen voor het voormalig campingterrein, maar die leidden tot veel verzet bij omwonenden. "Volgens projectontwikkelaar Jeroen Coenen passen de huidige bouwplannen binnen het bestaande bestemmingsplan en de aantallen vakantiewoningen liggen volgens hem beneden het gestelde maximum", zo meldt ZuidWest TV.

Wanneer de bouw start of wanneer het park klaar is, is nog niet bekendgemaakt.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.