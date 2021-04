Goirle haalt demente ouderen uit huis: 'Het is echt verschrikkelijk'

Foto: Omroep Brabant vergroot

Vier demente ouderen die wonen in het huis Vere Domi aan de Poppelseweg in Goirle moeten op last van de gemeente deze vrijdag nog hun huis verlaten. Volgens de brandweer is de brandveiligheid in het recent gebouwde huis niet op orde en is het er niet veilig voor de bewoners. "Ik vind het echt verschrikkelijk", zegt Mien Broos, een van de bewoners.

Vrijdagmiddag om twee uur kreeg Sabine Kleiren, initiatiefneemster van Vere Domi, van de gemeente te horen dat de ouderen voor vijf uur moesten vertrekken. "Vier mensen met dementie onder dwang op straat gezet. Dit zijn kwetsbare mensen die rust nodig hebben en anders ontregeld raken." Een van de bewoners van huis was op dat moment al opgehaald door een familielid. Een tweede bewoner is op weg naar appartement in Tilburg. Bewoonster Mien Broos wordt opgehaald door haar dochter. "Hier zitten we dan", zegt Mien. "Ik vind het verschrikkelijk."

Haar dochter vertelt dat het voor Mien heel moeilijk is om weer te moeten 'verhuizen'. "Het zijn allemaal nieuwe indrukken. Ze heeft heel veel zorg nodig, ook in de nachtelijke uren. Mijn moeder gaat met mij mee, maar het vraagt wel heel veel van de familie."

Volgens initiatiefneemster Kleiren heeft het huis donderdag controle gehad van de brandweer waarbij de tekortkomingen zijn vastgesteld. "Het gaat om extra eisen van de gemeente. Er zouden nog wat extra rookmelders, brandblussers en een ontruimingscertificaat moeten komen. Daar ben ik deze week nog mee aan de slag geweest. Ik had zelfs al een afspraak om het ontruimingscertificaat te halen. Het had in een halve middag opgelost kunnen zijn."



Doordat de brandveiligheid niet in orde was was er donderdagavond een brandwacht in het huis gebleven. Die hield in de gaten dat er geen brand zou ontstaan. De aanwezigheid van de brandwacht veroorzaakte veel onrust onder de bewoners. Aan de andere kant zou de brandwacht te duur zijn. Vere Domi besloot daarop verder af te zien van de brandwacht.

Vere Domi is sinds november in gebruik. Opmerkelijk is dat het pand afgelopen maandag nog officieel geopend is door wethouder Marijo Immink van Goirle. Samen met de bewoners knipte ze een lint door bij de voordeur van het particulier verzorgingshuis. Daar constateerde Immink dat het een mooie woning was met een fijne tuin en dat de bewoners het naar hun zin hadden. De gemeente Goirle schreef een bericht over de opening op hun eigen Facebookpagina, maar de post hieronder werd in de loop van deze week weer verwijderd.

Kleiren heeft vrijdag contact gehad met de gemeente om te zeggen dat ze een oplossing had. "Vanmiddag stonden ze op de stoep en hebben ze het huis gecontroleerd. Om twee uur kreeg ik de mededeling dat ik binnen drie uur het huis moest ontruimen." Inmiddels hebben alle bewoners onderdak gevonden bij familie.

Vere Domi is een particulier initiatief vanuit ZorgMies Nederland Regio Tilburg. Het levert verzorging en begeleiding voor ouderen met dementie of Parkinson. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er later vandaag nog een gesprek komt met de initiatiefneemster van het huis.

De gemeente Goirle heeft inmiddels gesproken met de initiatiefneemster Vere Domi. De uitkomst van het gesprek is nog niet duidelijk.

