Kettingbotsing met zeven auto's op de A2 bij Leende

Zeven auto's zijn vrijdagmiddag op elkaar gebotst op de A2 bij Leende. Een man raakte bij de kettingbotsing gewond. De snelweg is inmiddels weer vrij.

Het ongeluk gebeurde rond halfvijf. Volgens een ooggetuige is de bestuurder van de voorste auto per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De andere automobilisten zouden slechts lichte verwondingen hebben.

De snelweg was rond vijf uur helemaal afgesloten in de richting van Maastricht. Het verkeer moest over de vluchtstrook rijden en er ontstonden flinke files, maar de overlast is dus weer voorbij.