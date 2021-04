Xtc-lab gevonden in een loods in Tilburg

(foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties) vergroot

De politie heeft vrijdagavond een xtc-lab gevonden in een loods aan de Schoorweg in Tilburg. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om 'een middelgroot lab'. De eigenaar van de loods is aangehouden.

"Het is een stabiel lab en er is geen gevaar voor de omgeving", benadrukt de woordvoerder. In het lab zijn geen pillen gevonden, maar wel grondstoffen hiervoor. "In 2013 werd er twee huizen verderop ook al een drugslab gevonden."

Agenten deden vanaf zeven uur onderzoek in de loods, omdat daar een sterke chemische geur werd geroken. De omgeving is afgezet en de brandweer verrichtte metingen. Meer informatie is op dit moment niet bekend.

