Honderd truckers brengen plotseling overleden Wesley (33) laatste groet

Truckers hebben vrijdagmiddag op grootse wijze afscheid genomen van de plotseling overleden Wesley Geleyn (33) uit Oud Gastel. Een stoet van ruim honderd vrachtwagens bracht luid toeterend een laatste groet.

"Kippenvel! Echt kippenvel!", vertelt zijn goede vriend Jeroen Bierings, die de actie mede op poten zette. Hij kende hem al sinds zijn schooljeugd. "Het was heel indrukwekkend. We hadden nooit zoveel collega's verwacht."

De kist van Wesley stond bovenop het viaduct op de A58 bij afslag Heerle, waar de collega's onderdoor reden. "Vrachtwagens waren alles voor hem. We hebben zijn kist daarom ook op zijn wagen gezet. Zijn ziel en zaligheid zaten in de vrachtauto, die moest altijd schoon zijn." Het transportbedrijf van Wesley, Weeda Transport Klundert, zorgde er dan ook voor dat de wagen glansde zoals altijd.

Onverwacht

Wesley overleed vorige week zondag. "Dit was voor ons compleet onverwacht", weet Bierings, die de reden van overlijden liever in het midden laat. Door de coronamaatregelen konden niet alle collega's naar zijn uitvaart. "Zo hebben we toch iets moois neergezet. We zijn heel trots op dit eerbetoon. Dit was zijn laatste wens." Jeroen weet het zeker: "Wesley heeft hiervan genoten."