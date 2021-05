Efteling 'baalt' van uitstel versoepelingen: 'We waren er klaar voor'

Foto: Efteling vergroot

Pretparken, musea en sportscholen moeten de deuren voorlopig gesloten houden. De versoepelingen die vanaf 11 mei in zouden gaan zijn met minstens één week uitgesteld. "We balen. We waren er klaar voor om open te gaan", zegt een woordvoerder van de Efteling.

Malini Witlox Geschreven door

"We waren er ook al een tijd mee bezig en keken ernaar uit. Aan de andere kant vinden we het ook belangrijk dat er voldoende vertrouwen is vanuit de overheid om open te gaan. Het is afwachten, we hopen dat we een week later alsnog open mogen."

Eftelingfans konden alvast een plekje reserveren voor de week van 11 mei. Zij worden teleurgesteld. De woordvoerder kon niet zeggen om hoeveel mensen het gaat.

Eftelingbezoekers met een abonnement kunnen compensatie krijgen voor de tijd dat het park niet open is.

Beekse Bergen

Bij de Beekse Bergen konden liefhebbers van de dierentuin nog niet reserveren. "We zetten het reserveringssysteem met tijdsloten pas open als we zeker weten dat we open mogen", zegt een woordvoerder. "

Anders is dat voor mensen die een midweek of weekend in de bungalowhuisjes hebben geboekt. "Mensen weten dat er in deze tijd een onzekerheid aan vast zit. Maar ze kunnen kiezen. De boeking verzetten naar een andere datum of toch komen, zonder dat ze het safaripark in mogen."

Ook musea worden getroffen door het uitstel. Onduidelijk is wat de gevolgen zijn. Bij onder meer het Textielmuseum in Tilburg, Museum Oud Oosterhout was niemand bereikbaar en bij het Noordbrabants Museum in Den Bosch kon op zaterdagochtend niemand reageren.

Theater

Theater Markant uit experimenteerde eerder met een opstelling om weer veilig open te kunnen gaan. Directeur Jan Wouda had tussen 10 en 20 mei al niets geprogrammeerd, dus hoeft ook geen kaartjes terug te geven aan teleurgestelde bezoekers.

"Het wordt steeds lastiger om iets te programmeren. Voor veel artiesten is het financieel vaak niet de moeite om voor dertig mensen te spelen of voor zestig, als je twee shows op een dag kunt geven. Ik ben nu vooral met het programma voor de zomer en daarna bezig. Er staat nog wel iets eind mei en in juni gepland, maar niet veel."

Stel dat hij maandag weet dat hij open mag, dan heeft Wouda toch al snel een paar weken nodig om een geschikte artiest te vinden voor een optreden op 20 mei. "Sommige artiesten willen eerst inspelen. Veel repetities liggen nu ook stil."

Sportscholen

Het uitstel van de heropening van sportscholen is een tegenvaller voor de fitnessbranche. Dat zegt directeur Ronald Wouters van brancheorganisatie NL Actief, waarbij ongeveer duizend sportlocaties zijn aangesloten.

Wouters zegt dat sportscholen juist deel van de oplossing van de coronapandemie zijn. "Mensen kunnen dan werken aan hun vitaliteit, weerstand en gezondheid, wat heel belangrijk is. Bewegen is juist het beste."

Een woordvoerder van de fitnessketens Fit For Free dat onder meer vestigingen in Breda, Tilburg, Eindhoven en Roosendaal heeft, zegt het ook jammer te vinden dat de heropening wordt uitgesteld.

