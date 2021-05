Drugslab Tilburg was verstopt in een verborgen ruimte

Wachten op privacy instellingen... Het drugslab aan de Schoorweg in Tilburg werd vrijdagavond ontdekt (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Xtc-lab in verborgen ruimte in loods Tilburg

Het xtc-lab dat vrijdagavond werd ontdekt in een loods aan de Schoorweg in Tilburg bevond zich in een verborgen ruimte. Het drugslab werd rond zes uur ontdekt nadat iemand in de omgeving een vreemde lucht rook.

Toen agenten een kijkje namen in de loods, viel het hen op dat die aan de binnenkant een stuk kleiner oogde dan aan de buitenkant. Vervolgens ontdekten ze de afgesloten ruimte in de loods.

Kieren

Toen ze het geluid van machines hoorden en door een aantal kieren vaten in de afgesloten ruimte zagen staan, besloten ze de situatie af te wachten tot specialisten van de politie en de brandweer aankwamen.

Omdat niet duidelijk was of er mensen in de loods waren, werd ook een arrestatieteam ingezet. De brandweer deed intussen metingen naar mogelijke gevaarlijke stoffen. Toen de situatie voor de agenten veilig bleek, gingen zij de afgesloten ruimte binnen.

Daar zagen ze een werkend xtc-lab, waar MDMA werd geproduceerd. Het lab wordt door specialisten ontmanteld.

Aanhouding

Volgens een politiewoordvoerder ging het om 'een middelgroot lab'. De bewoner van het perceel waar de loods staat, is aangehouden. In het lab werden geen pillen gevonden.

In 2013 werd er twee huizen verderop ook al een drugslab gevonden.

Het drugslab in Tilburg bevond zich in een afgesloten ruimte in de loods (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).

In het drugslab in Tilburg werd MDMA geproduceerd (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).

(foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties) vergroot

(foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties) vergroot

