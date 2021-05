RKC gooit eigen glazen in met nederlaag tegen AZ

Sylla Sow loopt teleurgesteld van het veld na het krijgen van een rode kaart (Foto: OrangePictures) vergroot

RKC wist een uur lang AZ goed weerstand te bieden, maar staat na 90 minuten toch met lege handen. Mede door een individuele fout en een rode kaart verliezen de Waalwijkers met 1-3 van AZ. Wat viel er op in het Mandemakers Stadion?

1. Nieuwe vleugels

Voor Fred Grim was de nederlaag vorige week tegen concurrent Willem II aanleiding om het over een andere boeg te gooien. De slachtoffers vielen op de vleugels. Aanvallers Ola John en Lennerd Daneels, vorige week nog basisspelers, werden vervangen door Cyril Ngonge en Sylla Sow. Verder werd ook Saïd Bakari gepasseerd voor Jurriën Gaari.

De wisselingen waren niet geheel onverwacht. Vooral John en Daneels waren al een aantal weken onzichtbaar en wisten het elftal geen extra elan te geven. Sow en Ngonge deden dat wel tijdens hun invalbeurten. Zo scoorde Sow een maand geleden nog als invaller tegen FC Groningen.

Het opvallende aan de wisselingen was dat Thijs Oosting vanaf de linkerflank ging spelen en Sow vanuit de spitspositie speelde.

Cyril Ngonge was blij dat hij weer in de basis mocht beginnen. Al had de vleugelaanvaller het al wel eerder verwacht:

2. Uitgerekend Oosting

Voor Oosting was de ontmoeting met AZ een bijzondere. De aanvaller wordt door RKC gehuurd van de club uit Alkmaar. In het shirt van RKC wist Oosting tot nu toe twee keer te scoren. Zaterdagavond werd daar een derde doelpunt aan toegevoegd.

Uitgerekend Oosting deed zijn 'werkgever' na een kwartier pijn. De spits kreeg een geweldige pass van Richard van der Venne die de bal door de benen van zijn tegenstander speelde. Oog in oog met de doelman bleef Oosting rustig en zette hij RKC op een verrassende voorsprong.

Thijs Oosting sprak over een 'bijzondere goal', de huurling heeft het naar zijn zin in Waalwijk, maar of zijn verhuurperiode ook een vervolg krijgt bij RKC laat de aanvaller in het midden:

4. Individuele fout en rode kaart leidt nederlaag in

De voorsprong voor de Waalwijkers was niet onverdiend te noemen. RKC wist AZ goed weerstand te bieden en creëerde voldoende kansen. Pas in de tweede helft nam de uitploeg het heft in handen en drukte de ploeg van Fred Grim terug op eigen helft. Ondanks de 1-1 voor rust bleef RKC tot een kwartier na rust prima op de been.

Ondanks de complimenten voor de eerste helft ging RKC voor de vierde keer op rij onderuit. Uiteraard geen schande tegen een topploeg als AZ. De manier waarop zal voor meer pijn hebben gezorgd bij Fred Grim en zijn elftal.

Na ruim een uur spelen gaat het, bij een 1-1 stand, in de opbouw helemaal fout. Een slechte combinatie tussen Melle Meulensteen en Anas Tahiri zorgt ervoor dat AZ-spits Myron Boadu vrij naar het doel van RKC kon. De aanvaller faalde niet en schoot de bal langs de doelman.

Het bleef niet bij deze individuele fout, want nog geen tien minuten later was het Sow die in duel met zijn tegenstander een trap nagaf. Scheidsrechter Higler twijfelde niet en stuurde de aanvaller met een rode kaart van het veld. Een lompe actie van de RKC-speler die hiermee de nederlaag een soort van bevestigde.

Want na de rode kaart wist RKC niet meer tot aanvallen te komen. Het was Calvin Stengs die tien minuten voor tijd de wedstrijd besliste door de 1-3 op het scorebord te zetten.

4. Focus op volgende week

De focus van RKC zal zich alweer snel verleggen naar volgende week. De Waalwijkers zitten verwikkeld in een spannende degradatiestrijd. Volgende week wacht concurrent VVV. RKC zal in Venlo een goed resultaat moeten halen wil het de doelstelling, handhaving, bereiken.

Cyril Ngonge hoopt dat RKC volgende week hetzelfde spel kan laten zien als tegen AZ:

