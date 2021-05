Twee Brabanders in de finale van LEGO Masters 2021

Na een spannende halve finale weten Marcel uit Dongen en Roy uit Bergen op Zoom het tot de finale te schoppen van het programma LEGO Masters. Beide mannen zijn geen teamgenoten en dat vergroot de kans dat een Brabander er met het goud vandoor gaat.

In het RTL-programma LEGO Masters nemen meerdere fanatieke LEGO-fanaten het tegen elkaar op. Kandidaten moeten in duo's de meest uiteenlopende creaties bouwen. Zaterdagavond was de halve finale. Twee Nederlandse duo's, een Belgisch duo en een gemengd team streden voor een plek in de finale.

De 48-jarige Marcel woont in Dongen doet mee met jeugdvriendin Bibi. Zij balanceerden al een aantal keer op het randje van eliminatie, maar werden vrijdag de winnaars van de aflevering. Zowel in de eerste als de tweede opdracht gingen ze er met de winst vandoor. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. In de eerste opdracht maakte Marcel een flinke smak omdat hij uitgleed over een berg LEGO-blokjes.