Auto volledig verwoest na botsing op boom, man zwaargewond

Wachten op privacy instellingen... De zwaar beschadigde auto (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). De zwaar beschadigde auto (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). De politie bezig met onderzoek (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/4 Automobilist zwaargewond na botsing in Tilburg

Een automobilist is zaterdagnacht zwaargewond geraakt nadat hij in zijn woonplaats Tilburg met hoge snelheid tegen een boom was gebotst. De man van 25 reed op de Ringbaan-Noord in de richting van de Ringbaan-Oost toen hij in een flauwe bocht met zijn wagen van de weg raakte. Dit gebeurde rond kwart voor vier.

De auto, een donkerkleurige Volkswagen Polo, kwam op de kop terecht. De ravage op de weg was groot, overal lagen onderdelen van de auto.

Eén van de vele brokstukken van de auto, die her en der over de weg werden verspreid (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision.) vergroot

De zwaargewonde man zat als enige in de auto. Hij was niet aanspreekbaar toen brandweerlieden en ambulancepersoneel hem uit de auto haalden. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis.

De politie is een onderzoek begonnen naar de toedracht van het ongeluk, hiervoor is ze op zoek naar getuigen. Misschien zijn er mensen geweest die de auto in het begin van de nacht in Tilburg hebben gezien. De Ringbaan-Noord is in de omgeving van een garage aan beide kanten van de weg afgesloten geweest.

Hulpdiensten waren massaal uitgerukt (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.