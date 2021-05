Zeer grote brand in Werkendam, mogelijk nog mensen in appartement

Het vuur sloeg snel om zich heen (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Mediaprodukties). Er komt veel rook vrij bij de brand (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 Het vuur sloeg snel om zich heen (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Mediaprodukties).

Een appartement aan de Beatrixhaven in Werkendam is zondagmorgen getroffen door een zeer grote brand. Omdat niet zeker is of er nog mensen in de woning zijn, zijn uit voorzorg een traumahelikopter en een ambulance ingeschakeld. Dit meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Aanvankelijk werd gemeld dat toen het vuur uitbrak, rond acht uur, er niemand in de woning was. Ook werd meteen gewaarschuwd voor de rook. De woning is vrijwel helemaal verwoest. Er is ook een blusboot ingezet.

De woordvoerster van de Veiligheidsregio laat verder weten dat er 'uitbreidingsgevaar' is. Het appartement maakt deel uit van een wooncomplex dat uit nog twee andere woningen bestaat en dat boven een timmer- en interieurbedrijf is gevestigd dat in de scheepsbouwbranche werkzaam is. Hier wordt met veel hout gewerkt. De brandweer heeft vijf wagens ingezet en er is ondersteuning uit Werkendam en omliggende plaatsen. Over de oorzaak van de zeer grote brand is nog niets bekend.

