Bol.com opgelicht voor 7,5 ton met mail in gebrekkig Nederlands

Bol.com uit Waalwijk moet Brabantia, producent van huishoudelijke artikelen, 750.000 euro betalen. De webwinkel had dat bedrag, in bitcoins, op een rekening van oplichters gestort, terwijl het dacht Brabantia te betalen. Het bedrijf in Waalre heeft alsnog recht op het geld, zo heeft de rechtbank in Utrecht bepaald.

'Filiaalrekening in Spanje'

In november 2019 kreeg Bol een e-mail van, zo leek het, Brabantia. In gebrekkig Nederlands. "Houd he rekening mee dat we vanaf vandaag een wijziging in onze bankrekeninggegevens hebben voor incaende betalingen", staat in de begeleidende brief. "Voortaan moten all incoming betalingen have been overgemaakt naar onze filiaalrekening in Spanje. We het op prijs as u uw gegevens kunt bijwerken." En dat doet Bol, wat een dure inschattingsfout betekent.