Eigenaar van bedrijf in Werkendam bang voor lot van werknemers na brand

Dick Hoogendoorn, directeur van het gelijknamige timmer- en interieurbedrijf in Werkendam waar zondag een grote brand uitbrak, wil nog niet aan het ergste denken. Maar de kans is groot dat er bij de brand in zijn bedrijf, drie mensen om het leven zijn gekomen. Hoogendoorn: ”Dat zou verschrikkelijk zijn.”

Het vuur brak tegen acht uur door nog onbekende oorzaak uit in een appartement boven het bedrijf aan de Beatrixhaven. “Mijn zoon werd gewaarschuwd door mensen die er boven wonen, naast de woning die nu is uitgebrand. Hij verblijft ook op het complex. Ik ben zelf meteen naar mijn bedrijf gereden."

"Echt heel erg wat ik daar aantrof. Het doet enorm veel met je als je zo de schade ziet. Hoe groot de schade is, kan ik nu niet zeggen. Hierover heb ik nog overleg met mijn verzekeraar”, vertelt Hoogendoorn.

'Nog niet gelukt'

De drie mensen die in het appartement verbleven waar de brand is ontstaan, zijn arbeidsmigranten. Ze staan op de loonlijst van een bedrijf waarmee Hoogendoorn samenwerkt. Hij heeft nog geen bevestiging gekregen van het slechte nieuws. “Ik weet alleen dat het bedrijf waarvoor die drie mensen werken, contact met hen probeert te zoeken, maar dat dit nog niet is gelukt”, vertelt Hoogendoorn.

De brand heeft ook grote gevolgen voor zijn bedrijf, dat in de scheepsbouw actief is. “De kantoren en een deel van de werkplaats hebben grote schade opgelopen. Ik ga zo dadelijk met de verzekering praten om te kijken hoe we de productie toch kunnen voortzetten. Het is sowieso de bedoeling dat al het personeel, ik heb 130 mensen in dienst, maandagmorgen bij elkaar komt. Dan gaan we kijken wie hier of thuis kan gaan werken”, aldus Hoogendoorn.

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant houdt zeer ernstig rekening met drie doden. Voordat dit vastgesteld kan worden, moet eerst het zwaarbeschadigde pand veilig genoeg zijn om het te kunnen betreden. Tegen half een zondagmiddag was er nog steeds geen duidelijkheid over het lot van de drie bewoners van het getroffen appartement. Er zou wel één lichaam zijn gevonden. De rookoverlast werd wel gaandeweg minder.

