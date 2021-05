Coronanieuws: 29 coronapatiënten opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen

09.45

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) roept het nieuwe kabinet op om uitzendwerk een goed ingerichte plek op de arbeidsmarkt te geven. Volgens de bond is een sterke uitzendbranche is van grote economische en maatschappelijke waarde. Afgelopen coronajaar vonden tienduizenden mensen via de uitzendbranche werk in een andere sector. Daarnaast zorgen uitzenders voor de snelle opschaling van onder meer de GGD. Uitzendwerk is volgens de bond noodzakelijk in deze tijden van crisis en voor het economisch herstel van Nederland.