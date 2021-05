Coronanieuws: 'Voorlopig geen vaccinatie voor veel arbeidsmigranten'

05.00

Actiegroep Viruswaarheid staat vandaag wederom tegenover de Nederlandse overheid in de rechtbank in Den Haag. Dit keer eist Viruswaarheid in een kort geding afschaffing van alle resterende coronamaatregelen.

Aanvankelijk zou het kort geding alleen gaan over de afschaffing van de avondklok, ondanks dat deze vorige week na drie maanden is afgeschaft. Inzet zou zijn dat de avondklok niet nogmaals ingezet zal worden. De zitting begint vanochtend om 11.00 uur en is te volgen via een livestream.