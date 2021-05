Zomers weer nadert: nog even volhouden op weg naar 25 graden

April was bijzonder koud en ook mei heeft een frisse start. Vanaf het eind van de week lijkt het volgens de deskundigen van Weerplaza echter allemaal te veranderen. In het weekend wordt het zomers met misschien wel 25 graden.

Voor het weekend zijn de weerkenners steeds stelliger: "In het zuiden van Nederland behoren temperaturen rond een zomerse 25 gaden tot de mogelijkheden", aldus Weerplaza. "Het blijft voorlopig nog ver in de toekomst, dus enige terughoudendheid is op z'n plaats, maar deze weersomslag zit inmiddels toch al een dag of zes redelijk vast in de weerkaarten. De kans van slagen neemt dus toe", stelt het weerbureau.