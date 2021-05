Slimste mens Rob Kemps presenteert in het najaar kennisquiz bij SBS6

Rob Kemps van Snollebollekes begint in het najaar als presentator van het nieuwe spelprogramma 'The Wheel' op SBS6. "Ik ben supertrots en blij dat ik dit mag gaan doen", laat de zanger maandag weten.

In het spelprogramma gaan drie kandidaten de strijd met elkaar aan, onder leiding van de Snollebollekes-zanger. Daarbij draait het spel om een groot ronddraaiend wiel met daarop zeven bekende Nederlanders. In het midden van het wiel is plek voor een kandidaat, die vragen moet beantwoorden. Deze vragen kunnen overal over gaan: van het koningshuis tot sterrenkunde.

Het concept is overgenomen vanuit Engeland. "Ik ken The Wheel van de BBC en heb heel veel zin om er, letterlijk, mijn eigen draai aan te geven", aldus Rob.

Twee maanden eerder maakte Rob bekend dat hij een driejarig contact had getekend bij Talpa Network om programma's te presenteren en te ontwikkelen. The Wheel is het presentatie-debuut van de zanger. "Vanaf het eerste moment ben ik super enthousiast over The Wheel. Een mooiere start van mijn nieuwe televisie-avontuur kan ik me bijna niet voorstellen. Ik kan niet wachten om de komende maanden met deze grootse spelshow aan de slag te gaan."