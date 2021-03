Snollebollekes-zanger Rob Kemps wordt presentator en programmamaker Talpa

Rob Kemps van de Snollebollekes gaat aan de slag als presentator en mede-ontwikkelaar van programma's bij Talpa Network. De zanger laat dinsdag weten dat hij een driejarig contract heeft getekend.

Kemps zal vooral werkzaam zijn voor SBS6. Hij ziet deze stap naar eigen zeggen als een unieke kans om zijn talenten in televisieland te gaan ontplooien.

"Het uitgesproken vertrouwen en enthousiasme om samen iets te gaan maken hebben mij over de streep getrokken. Ik kijk oprecht enorm uit naar dit geweldige avontuur", aldus de Snollebollekes-zanger.

Directeur blij met Rob

Directeur Marco Louwerens laat weten dat hij ontzettend blij is dat Rob zich bij het team gaat voegen. "Ik heb hem de afgelopen periode leren kennen als een ontzettend fijn, authentiek en creatief mens, die altijd volledig zichzelf is. Regelmatig weet hij Nederland enorm te verrassen met een nieuw talent dat hij in zich blijkt te hebben." Louwerens laat verder weten Kemps alle ruimte te willen geven om mooie en leuke tv-projecten te ontwikkelen.