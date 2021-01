Zo won Snollebollekes-zanger Rob Kemps De Slimste Mens: 'Als je eens Wikipedia of een boek leest'

Rob Kemps wint De Slimste Mens (foto: De Slimste Mens). vergroot

Zo'n 3,2 miljoen mensen zagen Snollebollekes-zanger Rob Kemps vrijdagavond De Slimste Mens winnen. Voor velen kwam het als een verrassing en dat begrijpt hij wel. "Ik ben feestartiest, Nederlandstalig en heb de act Snollebollekes. Daar kent de helft van Nederland mij van. Als je die filmpjes van Snollebollekes ook ziet, dan denk je: die jongen heeft ergens een kamer in een instelling."

Maar in een zinderde finale was het Rob Kemps die aan het langste eind trok. Dankzij een goed antwoord over Willeke Alberti wist hij cabaretier Andries Tunru te verslaan.

"Dan moest ik met pek en veren terug naar Best."

Zelf was Kemps ook verbaasd dat hij won, geeft hij toe aan tafel bij talkshow Op1. "Bij de eerste aflevering was ik superblij dat ik door was. De grote angst is om na één aflevering eruit geknikkerd te worden. Dan moest ik met pek en veren terug naar Best."

Toen de finale dichterbij kwam, begon het ook steeds meer te leven bij Kemps. "Na de kwartfinale tegen Frank Evenblij werd ik fanatiek. Ik vind het leuk om ergens blanco in te gaan, dat is dan ook de grote kracht. Maar toen ik nerveus. Want als je de overwinning ruikt, word je fanatiek."

De afleveringen van De Slimste Mens zijn eerder opgenomen. De Snollebollekes-zanger moest een maand geheimhouden dat hij had gewonnen. Ik had de prijs ook verstopt in de kelder", grapt hij.

" Je kan heel ver kan komen als je eens Wikipedia volgt of een boek leest."

Direct na het winnen van De Slimste Mens kon Kemps alleen de woorden 'ongelofelijk, nondeju' uitbrengen. Maar daarna volgde een heuse overwinningsspeech. Daarin zei hij dat welke opleiding je ook hebt, 'LTS zwakstroom of een middelmatige horecaopleiding', je heel ver kan komen als je 'eens Wikipedia volgt of een boek leest'. "Dan kom je nog best ver als je je best doet."

Rob Kemps vertelt in Op1 hoe hij De Slimste Mens wist te winnen:

Aan de tafel bij Op1 vertelt de feestzanger waarom hij juist deze speech wilde geven. "Het kwam uit mijn hart. LTS zwakstroom is natuurlijk een grapje, maar daar is ook niets mis mee. Zelf heb ik een horeca-opleiding gedaan, een hele nette mbo-opleiding."

"Overal zit een verhaal achter en dat vind ik mooi."

Het hebben van interesse is belangrijk, benadrukt Kemps. "Zelf ben ik op 13 september jarig, en dan ga ik kijken en dan blijkt Frans Halsema ook die dag jarig te zijn. En dan kom je op 'Vluchten kan niet meer' en dan op Jenny Arean en dan op 't Schaep Met De Vijf Pooten en dan weer Harry Bannink. Overal zit een verhaal achter en dat vind ik mooi."

Kemps roept iedereen op niet de hele tijd te gaan appen en TikTokken en zelf te gaan speuren. "Als je nu eens probeert ergens een verhaal achter te zoeken."

