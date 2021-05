Het is stil in Werkendam na verwoestende brand: ‘Iedereen leeft mee’

De dag na de brand (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision). vergroot

Heel Werkendam leeft mee met de drie slachtoffers en de eigenaren van het door brand getroffen timmerbedrijf Hoogendoorn. Er zijn crowdfundingacties opgestart, de vlaggen gaan mogelijk halfstok en de hele gemeenschap is in rouw.

Kees de Vries is geboren en getogen in Werkendam en kent het getroffen bedrijf maar al te goed. “Mijn broer heeft er gewerkt, ik heb er ook nog gewerkt via school. Dat zo’n prachtig bedrijf in vlammen op moet gaan… ik kan alleen maar hopen dat ze er goed uitkomen.”

Hij betreurt de drie slachtoffers enorm. “Je kunt niks doen, je staat machteloos en schrikt ervan. Als je dan achteraf hoort dat er drie mannen zijn overleden, dat is verschrikkelijk. Emotioneel heeft het veel impact. De jongens die er werken, zijn keiharde werkers.”

Volgens Kees leeft iedereen in Werkendam mee. “De firma heeft altijd zijn best gedaan voor de gemeenschap in Werkendam. Ik hoop dat we nu iets terug kunnen doen voor hen.”

"Je staat machteloos en wil helpen."

Heel veel mensen willen iets terugdoen voor de familie, zo blijkt uit verschillende crowdfundingacties. De tot nu toe grootste werd gestart door Susanne Blaauw. In een halve dag is al meer dan negenduizend euro opgehaald.

“De mensen van het bedrijf zijn zelf ook zo behulpzaam. Dus ik wilde iets doen. Je staat machteloos en wil helpen.” Ze is onder de indruk van de vele donaties. “Dit had ik niet verwacht. Wat ze met het geld doen mogen ze natuurlijk zelf weten. Ze willen het mogelijk aan de nabestaanden van de slachtoffers schenken”, vertelt Susanne.

"De brand heeft veel impact op het brandweerkorps."

De impact op de betrokken brandweerlieden was ook groot. Een paar brandweermannen die als eerste ter plaatste waren, werken zelf voor het bedrijf Hoogendoorn. Zij wisten daarom meteen dat er mensen woonden boven het pand en dat er mogelijk slachtoffers te betreuren waren.

Voor de brandweerlieden is nazorg geleverd. Dat is een standaardprocedure. Er is ook nazorg geboden aan het bedrijf. "De brand heeft veel impact op het brandweerkorps en ze leven erg mee met de nabestaanden van de slachtoffers", aldus de woordvoerder.

Een betrokken inwoner heeft op Facebook een oproep geplaatst om donderdag de vlag halfstok te hangen in Werkendam. De oproep is in korte tijd tientallen keren gedeeld.

