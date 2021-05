Burgemeester over brand: 'Te verschrikkelijk voor woorden'

Egbert Lichtenberg tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. vergroot

Burgemeester Egbert Lichtenberg van de gemeente Altena leeft mee met de families van de slachtoffers van de brand in Werkendam. Dat zegt hij nadat bekend was geworden dat er twee doden waren gevonden in het appartement, waar zondag een zeer grote brand woedde. Naar een mogelijk derde slachtoffer werd toen nog gezocht.

Malini Witlox Geschreven door

"Wat hier in de haven is gebeurd is, is te verschrikkelijk voor woorden. Wij leven enorm mee met de families die iemand missen en nu nog in onzekerheid verkeren", aldus Lichtenberg.

De appartementen liggen boven timmer- en interieurbedrijf Hoogendoorn MBI, dat onder meer werkzaam is in de scheepsbouw. De drie mensen die in het appartement verbleven waar de brand is ontstaan, zijn arbeidsmigranten. Ze werken voor een bedrijf waarmee Hoogendoorn samenwerkt.

"Onze gedachten gaan ook uit naar dit mooie familiebedrijf. Ook voor hen is de brand met slachtoffers een enorme schok. Wij wensen allen veel sterkte toe", zo zegt de burgemeester op Instagram.

Pijnlijk

Loco-burgemeester Hans Tanis stond zondagochtend al snel bij de brand in Werkendam om zijn medeleven te betuigen. "Dit maakt echt indruk. Het is pijnlijk, het hele levenswerk van Hoogendoorn gaat in vlammen op. Het heeft ook grote impact op het dorp. Hier werken 150 man, de derde generatie is een jaar of 25, 30 en staat te trappelen om het over te nemen. Pijnlijk," zei Tanis toen.

Update: Later op de avond werd bekend dat ook het derde slachtoffer gevonden is.

