Twee lichamen gevonden na brand in Werkendam, zoektocht gaat nog verder

Twee doden bij brand in Werkendam (foto: Ista van Galen). vergroot

De grote brand van zondagmorgen in Werkendam heeft aan zeker twee mensen het leven gekost. De zoektocht naar mogelijk andere slachtoffers in het appartement gaat nog verder. Dat heeft de politie zondagavond bekendgemaakt. Ze lagen in het appartement waar ze woonden en waar rond acht uur het vuur uitbrak. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend.

Mogelijk gaat het om buitenlandse arbeidskrachten, maar de politie kan dit nog niet bevestigen. Ze worden ingezet door een bedrijf, dat samenwerkt met de Hoogendoorn Maritieme betimmeringen en Interieurbouw aan de Beatrixhaven in Werkendam, waarboven het appartement was gevestigd.

'Zeer ernstig'

Het duurde uren voordat de brandweer het pand kon betreden. Het duurde lang voor de brand op alle plekken uit was en de hitte was weggetrokken. Ook moest een deel van de voorgevel worden weggehaald voor de brandweer naar binnen kon.

De brand verwoestte niet alleen het appartement, maar veroorzaakte ook schade aan een aangrenzende woning. De appartementen liggen boven een timmer- en interieurbedrijf, dat onder meer werkzaam is in de scheepsbouw. Directeur Dick Hoogendoorn van het gelijknamige bedrijf meldde dat ook zijn pand grote schade heeft opgelopen, aan de kantoren en de werkplaats. Hij zei het 'verschrikkelijk' te vinden wanneer er doden te betreuren zouden zijn. Voor zijn eigen onderneming vindt hij het 'heel erg' wat hem en het personeel is overkomen. Hoe hoog de schade voor hem uitpakt, is onduidelijk.

De brandweer had aan het begin van de middag nog de handen vol aan de brand (foto: Ista van Galen). vergroot

