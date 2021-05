Eerst gek van het heien, nu van het boren: 'De tegels komen van de muur'

Buurtbewoners Ria Schmidt, Jannie Quik en Martjalda van Hees vrezen voor hun huizen. vergroot

Na de maandenlange heiwerkzaamheden dachten bewoners van de Roosendaalse wijk Kalsdonk eindelijk hun rust terug te hebben. "Maar eigenlijk is de ellende daarna alleen maar groter geworden", vertelt Jannie Quik. Op dit moment zorgen boorwerkzaamheden op het terrein van logistiek centrum Campus A58 voor grote schade aan de omliggende huizen.

Weken aan een stuk werd Jannie uit haar bed getrild door het heien. "Zeven uur stipt begonnen ze hier aan de overkant. En dat hield 's avonds rond een uur of zeven pas op. Je werd er compleet gestoord van."

De opluchting was dan ook groot toen de heiwerkzaamheden een aantal weken terug werden afgerond. "Op dat moment hadden sommige huizen al wat kleine scheurtjes, maar het viel op zich mee. We waren vooral blij dat het geluid eindelijk zou stoppen."

"Scheuren, tegels die van de muur vallen, kozijnen die uit de sponningen komen..."

Maar niets bleek minder waar. "Op een gegeven moment begon de boel in huis te trillen." Al snel kwam Jannie erachter dat boorwerkzaamheden de oorzaak waren. En waar de schade eerst nog te overzien was, is dat inmiddels wel anders. "De hele rij huizen hier heeft er last van: scheuren, tegels die van de muur vallen, kozijnen die uit de sponningen komen..."

De bewoners zijn onderhand ten einde raad. Ria Schmidt ziet zelfs de verkoop van haar huis in het water vallen. "Ik word langzaamaan wat ouder en ga liever niet meer telkens met de stofzuiger de trap op. Maar op deze manier zit iets gelijkvloers er voorlopig nog niet in. Terwijl alle huizenprijzen in Nederland stijgen, zakt dat van ons in waarde. En wie wil er überhaupt wonen tussen al die scheuren?"

"Zelfs al doen ze alles keurig volgens de regeltjes, dan kan dit toch nooit de bedoeling zijn?"

Ondertussen blijft onduidelijk waar de schuld precies ligt. De gemeente Roosendaal gaf eerder al aan geen partij te zijn. Het bouwbedrijf is volgens hen verantwoordelijk. "Maar zij zeggen gewoon dat ze zich netjes aan alle regeltjes houden", vertelt Jannie. "En toch: zelfs al doen ze dat inderdaad keurig, dan kan dit toch nooit de bedoeling zijn? Iemand moet toch ingrijpen om de boel even stil te leggen, zodat er kan worden gekeken wat er precies misgaat?"

Daar is Ria het mee eens. "We hebben nu het gevoel dat we met een kluitje het riet in worden gestuurd. Of we ons gehoord voelen? Totaal niet."

Voorlopig komt het einde van de boorwerkzaamheden niet in zicht, vreest Jannie. "Eén hal is nu ver klaar, maar er komt nog een hele rits bij. Binnenkort beginnen ze ook een stukje verderop, recht tegenover een groepje huizen dat nog een meter of dertig dichterbij de bouwplaats staat. Ik houd mijn hart vast voor die mensen."

