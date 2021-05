Drie doden bij brand in Werkendam laten allemaal een gezin achter

De drie jonge mannen die zijn omgekomen bij de hevige brand bij Hoogendoorn in Werkendam, laten allemaal een gezin in Litouwen achtergelaten. De nabestaanden worden financieel geholpen door het bedrijf, laat de directeur weten.

Het geld dat nu via een crowdfunding wordt ingezameld voor de familie Hoogerendoorn, wordt volledig geschonken aan de nabestaanden in Litouwen. Rond drie uur was al meer dan 10.000 euro gedoneerd. “Ze krijgen er hun familieleden niet mee terug, we hopen ze zo toch een beetje te steunen”, zegt directeur Dick Hoogendoorn tegen Omroep Brabant. "Het waren goede jongens. Dit is een tragedie, het is verschrikkelijk voor de nabestaanden."