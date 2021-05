NAC wint kleine klassieker van NEC

Wachten op privacy instellingen... Wachten op privacy instellingen... Sydney van Hooijdonk scoorde uit een prachtige vrije trap de tweede goal voor NAC (foto: OrangePictures). Volgende Vorige vergroot 1/3 NAC-spits Sydney van Hooijdonk scoorde uit een prachtige vrije trap tegen NEC.

NAC heeft maandagavond in Nijmegen met prima spel met 0-2 van NEC gewonnen. Dankzij de overwinning is de Bredase ploeg zeker van de vijfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie waardoor het in de play-offs de eerste wedstrijd thuis speelt. Een aantal zaken die opvielen in stadion De Goffert.

Ronald Strater Geschreven door

1. Ibizagate

NAC kan dit seizoen alleen nog maar redden door via de play-offs te promoveren naar de eredivisie. Directe promotie is namelijk al een gepasseerd station voor de wisselvallige ploeg van coach Maurice Steijn. De trainer was er zelf niet bij tijdens de kleine klassieker in Nijmegen. Hij zit in thuisquarantaine omdat hij voor zaken zes dagen naar het Spaanse eiland Ibiza is geweest. Een tripje dat veel stof deed opwaaien onder de NAC-aanhang. Wellicht verklaarbaar, maar vooral uiterst vreemd.

2. Geen Lex Immers

Bij NAC was het daarom assistent Hans Visser die de rol van hoofdcoach op zich nam tijdens de wedstrijd tegen NEC. Opvallend in de opstelling was het ontbreken van Lex Immers, de routinier is geblesseerd. Ook Mario Bilate en Moreno Rutten zijn nog niet fit en deden niet mee. Keeper Nick Olij is hersteld van corona en was weer wel van de partij.

3. Geweldige vrije trap Sydney van Hooijdonk

Hoewel NEC iets beter uit de startblokken kwam dan NAC, met een grote kans voor Janga, waren het toch de bezoekers uit Breda die in de tiende minuut op voorsprong kwamen. Omdat Kaj de Rooij in het strafschopgebied werd gevloerd, mocht Mounir El Allouchi vanaf elf meter raak schieten, 0-1. Nog een tien minuten later voltrok zich al het hoogtepunt van de avond. En waarschijnlijk van de hele voetbalweek. Sydney van Hooijdonk jaagde een vrije trap van de linkerkant randje zestien keihard in de kruising. Een geweldige goal. En een comfortabele 0-2 voor NAC dat voor rust ook niet meer in de problemen kwam.

3. NAC stelt thuisvoordeel veilig

Dat gebeurde ook niet in de tweede helft. De thuisploeg probeerde wel, maar NAC controleerde de boel. Zonder problemen, maar ook zonder heel groots te spelen, werd de eindstreep gehaald en dat is toch een kleine opsteker voor de club waar het de laatste tijd zo rommelt. Dankzij de overwinning is NAC minimaal verzekert van de vijfde plaats op de ranglijst en dat brengt in de eerste wedstrijd van de play-offs het thuisvoordeel met zich mee. Omdat er nog altijd de hoop is dat de nacompetitie met wat publiek gespeeld mag worden, is dat met het knock-outsysteem een voordeel. Zeker in Breda.

4. Goede gevoel zien te krijgen

Met dat thuisvoordeel op zak is het zaak voor NAC dat ze met een goed gevoel de play-offs in gaan. De overwinning op NEC is in ieder geval een goede aanzet. Zeker ook omdat de Nijmegenaren met hun huidige zesde plek ook de eerste tegenstander worden in die nacompetitie. Als die dan zo spelen als vrijdagavond en NAC de morrende achterban tot onder controle krijgt, moet de tweede ronde geen probleem zijn.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.