Kunstwerk voor thaibokslegende Ramon Dekkers ondergekalkt

Het kunstwerk voor thaibokslegende Ramon Dekkers in de Emertunnel in Breda is ondergekalkt. Met grote letters is 'pedo' over het werk gespoten. Wanneer dit precies is gedaan is onduidelijk.

Het werk is in 2013 aangebracht ter nagedachtenis aan 'The Diamond' Dekkers. Het is ontworpen door de zus van de thaibokser. Hij overleed eerder dat jaar nadat hij in het tunneltje onwel werd toen hij aan het trainen was op zijn racefiets.

Dekkers viel in het tunneltje bij de kruising met de Emerparklaan. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook omstanders schoten te hulp. Reanimatie mocht niet baten. Zijn uitvaart kon rekenen op massale belangstelling.

Het kunstwerk is onder gekalkt (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

