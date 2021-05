Geen zin in een villa in Uden? Dit kun je ook doen met 11 miljoen euro

Deze villa in Uden is te koop voor 11 miljoen euro. vergroot

Elf miljoen euro is de vraagprijs voor een te koop staande villa in Uden: een enorme bak geld. Op de redactie waren even lekker aan het wegdromen over wat daar allemaal mee kunt doen... Een overzicht.

Joris van Duin Geschreven door

Wie elf miljoen euro heeft om uit te geven, wil ongetwijfeld in een goeie bak kunnen toeren. In een Tesla bijvoorbeeld. Of 122 om precies te zijn, als je in een klap van je geld af wilt...

Elf keer Justin Bieber

Of wie helemaal gek is van popster Justin Bieber: die laat je dan toch even overvliegen? In totaal zou je hem elf keer kunnen boeken. Voor een twee uur durend optreden van de Amerikaan legde Pinkpop een paar jaar geleden namelijk een miljoen euro neer.

Justin Bieber (beeld: Brabant Vandaag). vergroot

Een Van Gogh

Wie meer van de Brabantse cultuur is, of specifieker Vincent van Gogh, kan met het miljoenenbedrag een ware kunstschat in huis halen. En nog miljoenen euro's overhouden ook. Dit schilderij van wandelende mensen in een park in Parijs uit 1886 ging twee jaar geleden voor 8,8 miljoen euro onder de veilinghamer.

Een Van Gogh (beeld: Brabant Vandaag). vergroot

Elfduizend keer naar New York

Heb je al een luxe bak onder je kont, een eigen stulpje, Justin Bieber naar je tuinfeest gehaald en die Van Gogh aan je muur? Nou, dan kan er ook nog wel een tripje New York vanaf. Van elf miljoen euro kun je in totaal elfduizend keer op en neer naar New York vliegen. Economyclass, dat dan weer wel. Maar of je dan nog genoeg tijd hebt om alle jetlags te verwerken...

Elfduizend keer vliegen naar New York (beeld: Brabant Vandaag). vergroot

Florida Keys

Toch meer behoefte aan een rustige strandvakantie zonder al te veel mensen om je heen? Dan kun je altijd nog naar dit idyllische eilandje bij Florida Keys. Eenmaal daar aangekomen met de boot, kun je er rustig relaxen van de blauwe zee. Of uitslapen in een van de drie slaapkamers. Bevalt het er zo en wil je nooit meer naar huis? Dan koop je het toch gewoon! Om precies te zijn voor elf miljoen euro...

Idyllisch eilandje bij Florida Keys (beeld: Brabant Vandaag). vergroot

