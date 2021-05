11 miljoen euro en deze villa is van jou: zwembaden, bioscoop, wijnkelder

Foto: Hulstkamp Christie's Makelaars/Funda vergroot

In Uden staat een opvallend optrekje te koop: een villa aan de Heinsbergenstraat wordt aangeboden voor maar liefst 11 miljoen euro. Daarmee is het huis in één klap een van de duurste woningen die in Nederland te koop staat. Het is het oude huis van vastgoedhandelaar Roger Lips.

Om precies te zijn: maar twee villa’s staan momenteel voor meer geld te koop op de huizenwebsite Funda. De villa moet die derde plaats delen met een penthouse op de Dam in Amsterdam - overigens ook geen vervelend huis om in te wonen.

Het pand in Uden wordt sinds 1 mei aangeboden. Volgens de omschrijving van de makelaar gaat het om een van de meest prestigieuze en grootste villa's’ van de provincie. “Hier vindt u internationale allure, want panden als deze vindt u doorgaans alleen aan de Côte d'Azur of bijvoorbeeld in Miami”, schrijft de makelaar.

De totale woonoppervlakte is 1600 vierkante meter. De villa heeft onder meer een binnen- en buitenzwembad, bioscoop, wijnkelder, parkeergarage en meerdere hobby- en slaapkamers. Maar goed, daar betaal je dus ook voor.

De villa was van de vastgoedmagnaat Roger Lips, die in 2013 persoonlijk failliet werd verklaard en verdacht wordt van faillisementsfraude voor een bedrag van ruim 90 miljoen euro. Lips is in 2013 gevlucht naar Dubai en wil niet naar Nederland komen voor het proces.

Landgoed De Wielewaal in Eindhoven staat overigens ook nog te koop. 'Prijs op aanvraag' valt er op Funda te lezen, maar waarschijnlijk zal dit optrekje nog wel wat meer op moeten brengen dan deze villa in Uden

