Wat zijn de allermooiste liedjes? Stem nu voor de Brabantse Top 100!

De jaarlijkse zoektocht naar de 100 mooiste liedjes uit Brabant is geopend. Vanaf nu kan iedereen weer stemmen op de Brabantse Top 100. Wordt het weer Guus met ‘Brabant’? Of ‘Goade mee’ van Gerard? Of doe eens gek… 'Van links naar rechts' met Snollebollekes?

Stemmen kan heel gemakkelijk via de Top 100-site. "Het is de tweede keer dat we deze prachtige lijst organiseren”, vertelt Maarten Kortlever van Omroep Brabant radio. “Vorig jaar brachten duizenden Brabanders hun stem uit. Hopelijk stemmen er dit jaar nóg meer mensen want dan wordt de lijst nóg mooier!”

Wie de complete lijst met stembare liedjes bekijkt, ziet dat er ontzettend veel goede muziek uit onze provincie komt. Van de overbekende Guus Meeuwis via Tiësto naar onbekendere nieuwelingen als Nona uit Uden en de Helmondse band Voltage.

De uiteindelijke lijst wordt uitgezonden op Hemelvaartsdag (13 mei) van acht uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds.

