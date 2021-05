Code geel: zware windstoten vooral in het zuidoosten van Brabant

Een onstuimige ochtend in Budel (foto: Ben Saanen) vergroot

Wie dinsdagmorgen de weg op moet, kan maar beter uitkijken: er is code geel afgekondigd in verband met zware windstoten. Dat zijn windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur.

Janneke Bosch Geschreven door

Vooral in het zuidoosten van de provincie worden de zwaarste windstoten verwacht, vertelt weerman Raymond Klaassen van Weerplaza. Maar ook in de rest van de provincie waait het flink. “Ook daar kunnen windstoten van zo’n 75 tot 80 kilometer per uur voorkomen, dat is ook code geel-waardig.”

Dat er stevige buien over de provincie trekken helpt ook niet mee: “Gekoppeld aan die buien is de kans op windstoten nog wat groter.”

Vlaggen op 4 mei

Vooral het verkeer moet rekening houden met die wind. “Als je met een lege aanhanger rijdt, zeker als die haaks op de wind staat, kan dat behoorlijk aan het stuur trekken”, legt Klaassen uit. Maar ook bij andere activiteiten kan de wind problemen opleveren. “Het is natuurlijk 4 mei vandaag, dus bij eventuele ceremonies waarbij een vlag wordt vastgehouden kan het best lastig zijn.”

Ook als je een vlag halfstok aan de gevel hangt, is het oppassen. "Dan moet je uitkijken dat de wind er niet mee vandoor gaat en de vlag in de tuin belandt."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.