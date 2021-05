Strijd om mestvergister nog niet gestreden, bedrijf vecht afwijzing aan

Jennissen gebruikt het terrein aan de Loosbroekseweg om mest op te slaan. vergroot

De discussie over de mestvergister van Jennissen in Nistelrode is nog lang niet voorbij. Het bedrijf gaat in beroep tegen de beslissing van de rechter die de vergunning voor de mestvergister naar de prullenmand verwees. Omwonenden dringen bij de gemeente en bij de provincie aan op snelle actie.

De rechtbank in Den Bosch vernietigde in maart de vergunning voor de mestvergister. Volgens de rechter heeft de provincie bij het afgeven van de vergunning een verkeerde procedure gevolgd. Bovendien constateerde hij dat de vergister door de regels in de nieuwe vergunning meer gaat stinken.

Jennissen gaat nu tegen de beslissing van de rechter in beroep bij de Raad van State. De andere partijen, de provincie, de gemeente Bernheze en de omwonenden hebben zich al bij het vonnis neergelegd. Procedures bij de Raad van State kunnen, zeker in coronatijd, wel een jaar duren.

Verder met oude vergunning

Jennissen kan verder draaien op een oude vergunning. Wat de zaak ingewikkeld maakt, is dat het bedrijf op dit moment helemaal geen mestvergister op het terrein heeft staan. Het bedrijf gebruikt het terrein aan de Loosbroekseweg om tijdelijk mest op te slaan.

Bij een mestvergister wordt uit mest biogas gehaald dat als groen gas geleverd kan worden aan het aardgasnet. In Nederland legt de staat grote bedragen bij voor mestvergisters omdat het produceren van aardgas vele malen goedkoper is dan biogas. Het rijk doet dat omdat de vervanging van aardgas door groen gas past in de energietransitie.

Gebrek aan ruimte voor mest

Mestverwerkingsbedrijven hebben ruimte nodig om mest tijdelijk op te slaan. Aan dat soort terreinen is een gebrek, zeker aan terreinen waarop al een vergunning voor mestopslag ligt.

De advocaat van een groep omwonenden heeft inmiddels brieven aan de provincie en de gemeente Bernheze gestuurd. Zij vraagt om snelle maatregelen. De omwonenden vinden dat Jennissen de regels overtreedt door het terrein aan de Loosbroekseweg te gebruiken voor mestopslag en niet voor vergisting. Ze vinden dat de provincie en de gemeente moeten ingrijpen.

Nog geen afspraak

Wethouder Rien Wijdeven van Bernheze vertelde donderdag in een commissievergadering dat hij met de provincie wil overleggen. Volgens hem hebben de gemeente en de provincie tot nu toe geen contact gehad over de brieven van de omwonenden en is er ook nog geen afspraak gepland.

De provincie Brabant staat in discussies over mestverwerkers voor een moeilijke afweging. Brabant vindt dat er in de provincie voldoende capaciteit moet zijn om het Brabantse mestoverschot te verwerken. Die is er nu nog niet. Brabant is ook op zoek naar naar plekken waar mestverwerkers gevestigd kunnen worden.

