Daniël (6) die vader aan corona verloor krijgt honderden kaarten en cadeaus

Na het weekend zijn er overvolle postzakken bezorgd bij het Elizabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. De zakken zaten vol met verjaardagskaarten en -cadeaus voor Daniël (6) uit Kaatsheuvel wiens vader is overleden aan corona.

De verpleegkundigen vroegen Daniël om zijn grootste wens. "Hij vertelde toen heel spontaan dat hij in mei jarig was en dat hij graag heel veel verjaardagskaartjes wilde. Het was hartverscheurend", vertelt Marion.

Ze zette daarom een actie op om kaarten te verzamelen voor de jongen. "Deze periode is natuurlijk heel erg moeilijk voor hem en op deze manier wilden we hem toch een hart onder de riem steken.” Daarom is ze ontzettend blij met de respons op de actie. “Het is een grote verrassing voor Daniël.”