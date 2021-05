Bas werd wakker en zag kameel in het zwembad drijven: 'Bizarre ochtend'

Kameel in het zwembad (foto: Bas Nijboer). vergroot

Het was een zware ochtend voor Bas Nijboer van Bed & Breakfast de Zandhoef in Eersel. Hij werd wakker, keek uit het raam en zag zijn kameel Petje in het zwembad drijven. "Alles zit onder de kamelenpoep."

De man uit Eersel sliep toch al niet zo lekker. "Door de storm knalde om drie uur 's nachts het dek van de jacuzzi eraf." De ochtend werd nog veel gekker rond een uur of zeven. "Mijn vrouw ging naar haar werk en schreeuwde dat er iets met de kameel was. Ik zag Petje daar in het zwembad! Ik trok zo snel mogelijk mijn kleren aan."

Het stel sprintte zo snel mogelijk naar het zwembad. "We hebben hem na tien minuten eruit gekregen. Hij is via de familietrap eruit gelopen. We hebben hem bij elke stap met duwen en trekken begeleid", weet Bas. "Petje is pas twee jaar oud en nog niet volgroeid. Daardoor was het nog te doen om hem eruit te krijgen zonder lift."

De wind is waarschijnlijk de boosdoener geweest. "Petje is in de rui en heeft daarom flinke jeuk. Hij schuurt al een paar dagen tegen het hek aan. Waarschijnlijk is dat in combinatie met de wind de reden geweest dat het hek openging." En dus kon het dier op verkenningstocht in de tuin, samen met twee alpaca's die ook in de wei stonden. Hoe hij door het dek van het zwembad zakte, blijft een raadsel. "Misschien is hij daarop gewaaid door de wind."

"Petje staat inmiddels in de stal, met een dekentje om zich heen."

Ondanks de turbulente ochtend, maakt de kameel het goed. "Hij is nog wel een beetje onder de indruk. Hij staat inmiddels in de stal, met een dekentje om zich heen. De alpaca's zijn heel tam, dus die hadden we zo weer teruggezet." De vrouw van Bas is dierenarts, dus ze weet wat het beestje nodig heeft.

De schade aan het zwembaddek loopt in de duizenden euro's. "Het bad zit ook helemaal onder de haren en de kamelenpoep." Daarnaast zijn door de wind enkele parasols beschadigd en enkele pannen van het dak gewaaid.

"Ik had nog zo gezegd, geen bommetje."

Overigens had hij een heel bijzonder telefoontje met de verzekeringsmaatschappij. "De vrouw die ik aan de telefoon kreeg was er stil van. Pas toen ik de foto's stuurde, geloofde ze het denk ik. Het was een bizarre ochtend." Inmiddels kan hij er wel om lachen. "Ik had nog zo gezegd geen bommetje, stuurde iemand me, haha!"

Kameel in het zwembad (foto: Bas Nijboer).

Petje heeft een dekentje gehad (foto: Bas Nijboer).

