Huisgenoot loopt dwarslaesie op bij steekpartij: zes jaar cel

Een 52-jarige man uit Letland heeft dinsdag zes jaar celstraf gekregen omdat hij een 45-jarige huisgenoot heeft neergestoken. Dit gebeurde vorig jaar juni in een huis aan de Steenstraat in Boxmeer waar de twee op dat moment woonden. De twee arbeidsmigranten werkten bij hetzelfde bedrijf. Het slachtoffer liep door de steekpartij een dwarslaesie op.

De verdachte moet het grotendeels verlamde slachtoffer ook een schadevergoeding van ruim drie ton betalen voor medische kosten, smartengeld en toekomstige inkomstenderving. Justitie had eerder negen jaar celstraf geëist. Maar de rechter gaat er in tegenstelling tot de officier van justitie niet vanuit dat de Let zijn huisgenoot om het leven wilde brengen.

Een ruzie tussen beiden mondde in juni vorig jaar uit in de steekpartij. De verdachte haalde een mes uit de keuken en stak daarmee zijn huisgenoot in zijn nek en rug. Hierdoor raakte hij blijvend verlamd vanaf zijn middel, zo bleek tijdens de zitting. Hij is voor de rest van zijn leven afhankelijk van de hulp van anderen. Op het moment van de ruzie waren beiden onder invloed van alcohol.