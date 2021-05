Man doodgestoken bij ruzie op terras: 8 jaar cel en tbs

Een 32-jarige Eindhovenaar moet acht jaar de cel in omdat hij vorig jaar op een terras in Eindhoven iemand doodstak. Ook krijgt hij tbs met dwangverpleging en moet hij 47.000 euro aan de nabestaanden betalen.

De man stak in augustus tien keer met een mes op zijn slachtoffer in en liet hem daarna aan zijn lot over, zo blijkt uit de rechtszaak.