A16 bij de Moerdijkbrug weer vrij na ongeluk met gekantelde vrachtwagen

Door de sterke wind is dinsdagmiddag een vrachtwagen deels gekanteld op de A16 op de Moerdijkbrug. Op de snelweg waren enige tijd twee rijstroken afgesloten. Het ongeluk gebeurde rond drie uur. Rijkswaterstaat adviseerde het verkeer richting het zuiden om te rijden via de A15, de A29, de A59 en de A17 door de borden Zierikzee te volgen.

Code geel

Dinsdag geldt code geel in Brabant. Er kunnen windstoten tot 80 kilometer per uur voorkomen. Daarnaast trekken flinke buien over de provincie.