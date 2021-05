Vrouw gewond bij gewelddadige woningoverval: twee mannen opgepakt

Twee mannen van 29 en 33 jaar oud zijn dinsdag aangehouden voor een woningoverval aan de Stanserstraat in Best. De daders mishandelden de bewoonster en namen geld en sieraden mee. De vrouw raakte ernstig gewond aan haar gezicht.

De overval gebeurde op 4 februari, op het moment dat de bewoonster haar hond wilde uitlaten. Zij was ondanks de mishandeling in staat om een alarm te activeren door op een alarmknop te drukken. De mannen schrokken en vluchtten met sieraden en geld. Door het geweld liep het slachtoffer meerdere botbreuken op in haar gezicht. Ze moest in het ziekenhuis aan haar verwondingen worden behandeld.