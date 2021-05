Hockeyvrouwen voeren de boventoon in Den Bosch, mannen hebben een bijrol

Wachten op privacy instellingen... De hockeymannen van Den Bosch werden in 2001 kampioen en speelden daarna nooit meer play-offs tot nu Volgende Vorige vergroot 1/2 Hoe kan dat? Hockeyclub Den Bosch top bij de vrouwen, niet bij de mannen

Na een lange afwezigheid keren de hockeymannen van Den Bosch woensdag terug in de strijd om het kampioenschap. Het duurde maar liefst 20 jaar. In die tijd werden de vrouwen van Den Bosch 15 keer kampioen.

In 1998 won Den Bosch voor het eerst in de geschiedenis de landstitel bij de vrouwen én de mannen. Hoewel de mannen in 2001 ook nog een titel veroverden kun je stellen dat het daarna nogal uit elkaar is gegroeid.

De vrouwen van Den Bosch hebben nu 19 kampioenschappen op hun naam staan en zijn ook dit jaar de favoriet. De mannen van Den Bosch komen uit een dal, maar hebben zich voor het eerst in 20 jaar geplaatst voor de play-offs (als nummer 4).

Oud-voorzitter Mieke van den Akker van hockeyclub Den Bosch kan het historische verschil in prestaties verklaren. “We hadden toen een groep vrouwen, met Mijntje Donners en Minke Booij, die echt uit Den Bosch kwam en er een missie van hadden gemaakt om de club groot te maken en te houden.”

Bij de mannen was de situatie anders. Het succes kwam daar rond de eeuwwisseling nadat er versterkingen kwamen onder andere uit Boxtel met Jeroen Delmee en Piet-Hein Geeris. Het was ook de tijd waarin hockeyclubs forse salarissen gingen betalen aan spelers. “De mannen waren daar gevoeliger voor”, stelt Mieke van den Akker. Dus kwam er concurrentie op salarissen in de hoofdklasse.

"Bij de vrouwen is het een geoliede machine geworden.”

Mannelijke toppers in het hockey verdienden al snel 60.000 euro. Om bij te blijven in de ‘ratrace’ werden er bij de Bossche mannen ook steeds meer spelers gehaald, vaak buitenlanders. Het gevolg was dat bij de mannen van Den Bosch de doorstroming van de jeugd blokkeerde.

Bij de vrouwen werd minder betaald en was er dus ook minder drang om te verkassen. Bovendien waren de kampioensvrouwen van Den Bosch erg betrokken bij hun opvolgers, veelal uit eigen jeugd. “Daar hielden ze zich echt mee bezig”, zegt Mieke van den Akker, “foutjes werden getolereerd en opgelost. Het is een geoliede machine geworden.”

In de ogen van de oud-voorzitter waren de mannen afstandelijker. “Ze keken naar wat de club regelde.”

"Zonder corona was het uitverkocht geweest met 4000 fans zoals in 2001.”

Een paar jaar geleden is het roer bij de mannen omgegooid en werd besloten om weer zelf te gaan opleiden. Die groep is nu een paar jaar bij elkaar. “Met deze play-offs als bekroning. Er is nu een goede balans”, ziet Mieke van den Akker tegenwoordig van een afstandje.

Tegen titelfavoriet Bloemendaal wordt het voor de Bossche hockeymannen niet makkelijk. Al was de enige nederlaag dit seizoen van Bloemendaal juist in en tegen Den Bosch (1-0). Van den Akker ziet Den Bosch als underdog. “Wat ik mis? Dat ik er niet bij kan zijn. Zonder corona was het uitverkocht geweest met 4000 fans zoals in 2001.”

