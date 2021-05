Wachten op privacy instellingen... Foto: Collin Beijk. Volgende Vorige vergroot 1/2 Geen trompet maar sousafoons bij het taptoe-signaal in Tilburgse kerktoren

Een bijzonder taptoe-signaal en Wilhelmus waren dinsdagavond te horen vanuit de Goirkese Kerk in Tilburg. Rond de Dodenherdenking speelden er vier sousafonisten in de kerktoren. Ondanks het slechte weer namen toch de nodige Tilburgers de moeite om te komen luisteren bij de kerk.

En daar kwam veel voorbereiding bij kijken. Samen met drie andere sousafonisten een uitdaging voor Ferd van Gestel. Ruim op tijd begonnen ze want om uiterlijk zeven uur moesten de instrumenten omhoog zijn gehesen.

"Gisteren heb ik via de trappen een sousafoon naar boven gebracht. Daar ben ik een half uur mee bezig geweest. Ik ben er nog moe van", vertelt Ferd.

"Het waait gewoon te hard."

Door een luik zijn de vier zware instrumenten naar boven getakeld. "Het past net, aan weerskanten is er maar een paar centimeter over." De bedoeling is dat het kwartet bovenin de toren gaat spelen, maar de wind blijkt een grote spelbreker. "Het waait gewoon te hard en het is niet veilig. Je waait daar met sousafoon en al van de kerk af", vertelt blazer Kees van der Ven vooraf een beetje teleurgesteld.

De vier blazers spelen vooral tijdens carnaval en vinden het mooi dat ze nu tijdens de dodenherdenking eens een andere muzikale bijdrage mogen leveren. "Vorig jaar stonden er vier trompettisten boven. Dit jaar wilden we iets aparts doen", legt Ferd uit.

En apart was het zeker, want een sousafoon klinkt veel zwaarder. Heel anders dan de schelle trompet die normaal voor beide stukken wordt gebruikt.

"Volgend jaar gewoon vanuit de top."

Toch hoopt Ferd op het echte werk en dat is een torenconcert vanuit de Goirkese Kerk. "Vier jaar geleden was de laatste keer en nu is het al twee keer uitgesteld door corona." Met een vijftal carnavalsorkesten en het bureau Verrassend Tilburg wordt dan een optreden vanuit de toren gegeven met blazers.

Graag wil Ferd het 'optreden' met de dodenherdenking wel in stand houden, maar telkens met andere muzikanten. "Volgend jaar gewoon vanuit de top."

