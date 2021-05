Man beschoten in Helmond, niemand gewond geraakt

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision. vergroot

In de Dr. Klompelaan in Helmond heeft dinsdagavond rond halftien een schietpartij plaatsgevonden. Bij de politie kwam een melding binnen van een man die zegt dat hij is beschoten. Er is niemand gewond geraakt.

Getuigen melden dat ze een grijze auto hebben zien wegrijden. Ook zijn er in de buurt schoten gehoord. Agenten zochten in de straat en in een naburig park naar kogelhulzen. Via twitter liet de politie weten dat ze uitgaan van een schietpartij. De aanleiding voor de schietpartij is nog onduidelijk.

