Coronanieuws: 387 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

09.52

De CO2-uitstoot van grote bedrijven is in coronajaar 2020 fors gedaald. Volgens de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) gaat het om een afname van 11,5 procent vergeleken met een jaar eerder. Door de virusuitbraak waren veel fabrieken vorig jaar tijdelijk gesloten. Ook drukte de coronacrisis op de vraag in de industrie. Maar hoe groot de impact van de crisis precies was, moet de autoriteit nog uitzoeken.

Voor de cijfers is gekeken naar het Europese systeem van emissiehandel (ETS). De 419 bedrijven die onder het ETS vallen zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Vorig jaar ging in het in totaal om 74,1 miljoen ton CO2-uitstoot waar dat in 2019 nog 83,7 miljoen ton was. De afname in CO2-uitstoot komt volgens de NEa neer op de grootste daling sinds 2013, toen voor het ETS een nieuwe fase inging. Vooral in de energiesector is de uitstoot fors a