Coronanieuws: 'Steun voor versoepelingen, maar nu pas op de plaats'

In dit liveblog houden we je ook op deze woensdag, Bevrijdingsdag, op de hoogte van het belangrijkste nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

Een scenario dat sommigen vrezen, is dat de Britse variant van het coronavirus relatief meer slachtoffers zou maken onder mensen van pakweg dertig tot vijftig jaar. Maar daar is geen harde onderbouwing voor, stelt Koopmans woensdag in het Algemeen Dagblad .

Viroloog en OMT-lid Marion Koopmans wil dat wordt uitgezocht hoe het komt dat steeds meer coronapatiënten die in het ziekenhuis belanden niet tot een risicogroep behoren. Coronapatiënten in de ziekenhuizen zijn steeds jonger zijn en hebben minder vaak bijkomende ziektes. Koopmans wil graag precies weten hoe dit komt. Ze heeft het Outbreak Management Team daarom gevraagd dit onderwerp op de agenda te plaatsen voor verder onderzoek.

Volgens Vlucht-vertraagd.nl is er sinds het faillissement van D-Reizen een strijd gaande over wie er op moet draaien voor het terugbetalen van consumenten bij wie dit speelt.

De pinomzet van winkels in non-food is voor zover de bank dat kan overzien sinds 28 april flink verbeterd. Kledingwinkels bijvoorbeeld, waar eerder al op afspraak mocht worden geshopt, noteerden bijna een verdubbeling ten opzichtige van dezelfde dagen een week eerder. In cafés en restaurants werd voor 40 procent extra gepind. Ook in bouwmarkten, tuincentra en woonwinkels was een sterke toename te zien.

We pinnen weer veel vaker sinds de versoepeling van de coronamaatregelen van vorige week. Volgens ING is de heropening van de terrassen en het feit dat je nu weer zonder afspraak een winkel in kan goed terug te zien in de cijfers.

54 procent van de ondervraagde Nederlanders vindt de doorgevoerde versoepelingen een goede zaak. Een ongeveer net zo grote groep wil een pas op de plaats maken of de maatregelen zelfs weer aanscherpen. Onderzoeker Peter Kanne geeft aan dat berichten over de drukte in de ziekenhuizen en volle intensive cares daarbij een rol spelen.

07.00

Viering Bevrijdingsdag ook dit jaar online



Bevrijdingsdag wordt vandaag vanwege de coronamaatregelen voor de tweede keer volledig digitaal gevierd. Geen Bevrijdingsfestivals op veertien plekken in het land, maar een gezamenlijk onlineprogramma dat via een gratis livestream voor iedereen is te volgen.

Rond het middaguur houdt de Duitse bondskanselier Angela Merkel de 5 meilezing. Ze doet dit via een liveverbinding vanuit Berlijn. Eigenlijk zou Merkel dit vorig jaar al doen, maar dat ging vanwege het coronavirus niet door. De NOS zendt de lezing uit vanuit het Kunstmuseum in Den Haag, waar minister-president Mark Rutte aanwezig is en met de bondskanselier in gesprek gaat over vrijheid. Aansluitend ontsteekt Rutte het Bevrijdingsvuur. Dit is het officiële begin voor de (online) activiteiten op Bevrijdinsdag.

Via een livestream zijn er meer dan tweehonderd optredens te bekijken, van onder anderen Typhoon, Suzan & Freek, Ellen ten Damme, The Strikes, Froukje en Milow. Bevrijdingsdag wordt traditiegetrouw feestelijk afgesloten met het 5 meiconcert. Dat zal ook dit jaar niet buiten op de Amstel zijn, maar in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.