Natte en koude Bevrijdingsdag maar daarna op naar de 25 graden

Het wordt een kille en wisselvallige Bevrijdingsdag met temperaturen niet hoger dan 10 of 11 graden. Door een matige westenwind wordt de zon afgewisseld met een hoop buien woensdagmiddag. Ook zal mogelijk een hagel- of onweersbui overtrekken.

In de avond en de nacht zal het een stuk kouder worden. Het zal afkoelen naar ongeveer 2 graden, maar het blijft wel droog. Donderdag neemt de bewolking weer toe en valt er mogelijk wat regen in het tweede deel van de middag.

Vrijdag wordt een grotendeels droge dag met een matige westenwind. De temperatuur zal rond de 13 en 14 graden blijven. We hebben wel iets om naar uit te kijken, want het weer verbetert enorm richting het weekend.

Hogere temperaturen in het weekend

We gaan zaterdag namelijk het weekend in met wat regen in de middag door toenemende bewolking uit het zuiden. Dit neemt wel warme lucht met zicht mee en het kwik zal oplopen tot wel 16 of 17 graden in de het zuiden.