Franke fietst met dertig liter soep door Brabant om mensen te verbinden

Gewapend met een gaspitje en dertig liter soep fietst Franke Elshout op Bevrijdingsdag van Den Bosch naar Eindhoven. De tocht duurt ruim twaalf uur, want onderweg stopt ze op verschillende plekken om kommetjes soep uit te delen. "Met eten verbind je mensen met elkaar. Ik wil zo veel mogelijk mensen een goed gesprek en soep geven vandaag."

Ista van Galen Geschreven door

Het regent woensdagmiddag flink, maar dat maakt Franke niets uit. Rond kwart voor één komt ze met haar bakfiets vanuit Vught aan in Boxtel. Vrijwilligers van de Herenboeren worden hier verrast met een kom warme, veganistische soep. "Ik ben niet wars van deze weersomstandigheden. Het gaat heerlijk", lacht Franke vanachter haar versierde fiets.

In haar bakfiets zitten tientallen blikken van de Vrijheidsmaaltijdsoep, een gaspitje en een boxje waar muziek uit klinkt. "Ik heb nu dertig liter soep mee en ik hoop op elke plek wat kwijt te raken. Dan wordt de fiets ook wat minder zwaar. Er is nu zo'n tien liter doorheen gegaan. In Eindhoven kan ik weer herladen."

Normaal gesproken worden in heel het land op 5 mei Vrijheidsmaaltijden georganiseerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Dit jaar moet dat even anders. Chef Yvette van Boven maakte een recept voor de Vrijheidsmaaltijdsoep die iedereen zelf thuis kan maken en delen met buren en vrienden. Maar Franke wilde graag iets extra's doen, dus bedacht ze 'Soep op de stoep'.

"Het plan was eerst om landelijk aan te haken en soep uit te delen. Maar aangezien we niet met zijn allen aan tafel kunnen zitten, vind ik dat het gewoon letterlijk op de stoep moet. Ik ben ook voorstander van alles op de fiets doen, dus zo bedacht ik om naar alle plekken te fietsen die mee willen doen." Franke deelt soep uit in onder meer Den Bosch, Vught, Boxtel, Best en Eindhoven.

Franke Elshout deelt soep uit in de regen. vergroot

De locaties heeft ze bepaald samen met Anne Reijnders, die ook meefietst woensdag. "We hebben een mix van verschillende plekken gemaakt. Zo ga ik langs daklozenorganisaties. Maar ik ga vanavond in Eindhoven ook gewoon wijken in en mensen uitnodigen om met hun buurman of buurvrouw samen soep te eten. Dat doe ik na negen uur 's avonds, zodat mensen die meedoen met de Ramadan ook nog kunnen aanhaken."

Het idee is dat de mensen onder het genot van de soep met elkaar het gesprek aangaan. "Je gaat niet als je met iemand soep staat te eten niks zeggen en weglopen. En je hebt sowieso een gesprek met elkaar", vertelt Franke. Dan doelt ze vooral op een gesprek over vrijheid. "We hebben gesprekskaartjes gemaakt om het op gang te brengen. Daar staan vragen op als: op welke manier draag je bij aan vrijheid voor anderen? En we hebben een podcast over vrijheid door de makers van Mensen zeggen Dingen. Daarbij werden al wat traantjes weggepinkt."

In Boxtel wordt in ieder geval enthousiast gereageerd op de warme verrassing. "Super leuk. Een kopje soep in de middag is altijd welkom, zeker met dit weer. Dan smaakt het extra lekker", vertelt een meneer.

Nadat de buiken in Boxtel zijn gevuld, stapt Franke weer op haar fiets. "Ik ga nu naar Best! Daar staat een draaiorgel te wachten en delen we soep uit op het dorpsplein. Daarna rijden we Woensel binnen. Al die soep maakt deze fiets wel zwaar, maar we zijn al halverwege en ik voel me prima. Het voel wel als een bevrijdingstocht", lacht Franke.

