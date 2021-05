Zo kan je op 5 mei toch de vrijheid vieren

Een bewolkte Bevrijdingsdag (foto: Henk Voermans). vergroot

Dit jaar geen grootschalige activiteiten op Bevrijdingsdag om onze vrijheid te vieren vanwege de coronamaatregelen. Toch wordt op enkele plaatsen woensdag toch de vrijheid gevierd.

Zo is de viering van Bevrijdingsdag voor de tweede keer volledig digitaal. Geen Bevrijdingsfestivals op veertien plekken in het land, maar een gezamenlijk onlineprogramma dat via een gratis livestream voor iedereen is te volgen.

Livestream

Via de livestream zijn er woensdag meer dan tweehonderd optredens te bekijken, van onder anderen Typhoon, Suzan & Freek, Ellen ten Damme, The Strikes, Froukje en Milow. Ook de Ambassadeurs van de Vrijheid, Davina Michelle, Tino Martin en Jonna Fraser geven een show. Behalve muziek is er ook dans en theater en worden er Vrijheidscolleges gegeven door Haroon Ali, Soundos el Ahmadi en Joris Linssen. Het feest gaat de hele dag door.

Normaal gesproken vliegen op 5 mei de Ambassadeurs van de Vrijheid met een helikopter naar verschillende festivals in het land maar dat zit er dit jaar niet in. Vanaf een locatie, Vliegbasis Gilze-Rijen, treden de artiesten op en verbinden ze de verschillende festivals met elkaar.

Alternatief Vrijheidsmaaltijden

Als alternatief voor de Vrijheidsmaaltijden, die normaal gesproken in het hele land te vinden zijn, is er dit keer de Vrijheidsmaaltijdsoep. Kok en schrijfster Yvette van Boven maakte het recept. Het idee is de soep te maken, te delen met je buren en vrienden en samen het gesprek aan te gaan over vrijheid.

Zo konden Bosschenaren woensdag een speciale 'Vrijheidslunch' bestellen van Bevrijdingsfestival Brabant. Bij die lunch zat een speciale vrijheidsmaaltijdsmaaltijdsoep. En voor wie de soep liever zelf maakt, dat kon ook!

Ontsteken bevrijdingsvuur Den Bosch

Op een lege Pettelaarse Schans in Den Bosch, waar twee jaar geleden nog tienduizenden mensen stonden te feesten, is woensdagmorgen het bevrijdingsvuur ontstoken. In de stromende regen stak burgemeester Jack Mikkers met behulp van kinderburgemeester Job en Splinter Chabot het vuur aan.

'Brabants' bevrijdingsnummer

De 100-koppige Freedom Band lanceert op Bevrijdingsdag een speciale versie van het nummer Iedereen Is Van De Wereld. De gelegenheidsband bestaat uit bekende Brabantse artiesten zoals Björn van der Doelen, Nona en Anneke van Giersbergen maar ook kleinere muzikanten en zangers.

Online festival in Grave

Maar ook op kleinere schaal worden er feestelijke evenementen georganiseerd. Peter Linders uit Grave organiseert samen met een groep DJ's een online festival. Linders treed op met de gelegenheidsgroep Deejays4Freedom. ''Voor het echte festivalgevoel willen we wel buiten optreden'', zegt hij.

Het feestje zal om zes uur losbarsten. Burgermeester Van Asseldonk zal voor de aftrap een kleine toespraak houden. Volgens de organisatie vindt het festival plaats op een 'karakteristieke locatie' in Grave.

5 meiconcert

Bevrijdingsdag wordt traditiegetrouw feestelijk afgesloten met het 5 meiconcert. Dat zal ook dit jaar niet buiten op de Amstel zijn, maar in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Onder anderen André van Duin, Claudia de Breij, Maan en Stef Bos doen hier aan mee. Het concert is rechtstreeks te zien op NPO 1 van 20.35 uur.

