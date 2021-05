Ontsteken bevrijdingsvuur voelde dit jaar 'een beetje naargeestig'

Wachten op privacy instellingen... Burgemeester Mikkers ontstak met behulp van kinderburgemeester Job het bevrijdingsvuur (foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 Het ontsteken van het bevrijdingsvuur in Den Bosch

Op een lege Pettelaarse Schans in Den Bosch, waar twee jaar geleden nog tienduizenden mensen stonden te feesten, is woensdagmorgen het bevrijdingsvuur ontstoken. In de stromende regen stak burgemeester Jack Mikkers met behulp van kinderburgemeester Job en Splinter Chabot het vuur aan.

Net als in 2020 wordt Bevrijdingsdag ook dit jaar sober gevierd. Op de plek waar tijdens het Bevrijdingsfestival normaal gesproken tienduizenden mensen staan te dansen, stond dit jaar een handjevol mensen.

Burgemeester Mikkers had het graag anders gezien. "Het voelt toch een beetje naargeestig, want je staat op een veld waar normaal gesproken duizenden mensen staan. Nu stonden we met zo'n vijftien man. Dat was wel heel apart."

"Technisch gezien heb ik hem niet aangestoken."

Samen met kinderburgemeester Job stak Mikkers het bevrijdingsvuur aan. "Ik vond het heel bijzonder om te doen, want ik weet heel veel over de Tweede Wereldoorlog en over wat er gebeurd is. Het is dan heel mooi om hier te staan," vertelt Job glunderend. "Maar technisch gezien heb ik hem niet aangestoken, want ik kon er niet goed bij", lacht hij.

Zijn 'collega' Jack Mikkers hoopt dat mensen Bevrijdingsfestival Brabant online volgen door mee te kijken via de website. "Toch is dat een ander gevoel, want vrijheid wil je samen vieren. Je wilt samen stilstaan bij vrijheid, bewegen op vrijheid en dansen op vrijheid. Dat kan nu niet."

