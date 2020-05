Bevrijdingsvuur brandt in stilte: ‘We kunnen de vrijheid nu niet vieren’

Commissaris van de Koning Wim van de Donk ontsteekt het bevrijdingsvuur in Den Bosch. Het bevrijdingsvuur brandt in Den Bosch Volgende Vorige 1/2 Commissaris van de Koning Wim van de Donk ontsteekt het bevrijdingsvuur in Den Bosch.

In stilte is om middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken door de commissaris van de Koning. Normaal brandt het vuur altijd bij het bevrijdingsfestival maar dit jaar staat de vlam eenzaam en in stilte op de Parade in Den Bosch. "Het vuur blijft branden omdat we de vrijheid koesteren en waarderen’’, zegt commissaris Wim van de Donk.

Geschreven door Noël van Hooft

Wadec Salewicz uit Oosterhout mocht het vuur vanuit Wageningen naar de provinciehoofdstad brengen. Salewicz is de oudste zoon van Poolse bevrijder Michal Salewicz.

'Een eer'

Voor de 74-jarige man was het een emotionele rit naar Den Bosch. ‘’Ik heb de hele rit gedacht aan de mensen die ons bevrijd hebben. Aan de mensen in het verzet. Ik vind het een eer dat ik dit mag doen omdat mijn vader Brabant mee bevrijd heeft.’’

Bekijk in de video het bijzondere moment...

Wachten op privacy instellingen...

Het vuur blijft de hele dinsdag op het plein voor de Sint-Janskathedraal branden. Maar het is volgens burgemeester Mikkers vanwege de coronamaatregelen vooral niet de bedoeling om te gaan kijken. ‘’Het vuur brandt in onze harten. Kom alsjeblieft niet naar de Parade.’’

'Onvrijheid'

Na een korte toespraak van de commissaris werd om klokslag twaalf uur het vuur ontstoken. Voor de burgemeester van Den Bosch was het een wrang moment. ‘’We willen de vrijheid vieren maar je weet dat mensen in een soort van onvrijheid zitten.’’

Wim van de Donk wil geen direct verband trekken tussen de oorlog en nu. ‘’Maar de coronacrisis belet je wel om te doen wat je wilt. Het gaat nu even niet om mijn vrijheid maar om onze vrijheid. We hebben nu een gemeenschappelijk belang (aanpakken van het coronavirus, red) te verdedigen.’’

'Kijk in elkaars ogen'

En dat gemeenschappelijke belang zorgt ervoor dat er dit jaar geen veertigduizend mensen naar de stad komen om de vrijheid te vieren. ‘’Vrijheid mag gevierd worden’’, zegt de commissaris. ‘’Maar nu wordt ons belet om te vieren en te feesten.’’

Volgens de burgemeester van de stad kunnen we de vrijheid vieren door in elkaars ogen te kijken. ‘’Kijk in de blikken van mensen om te bekijken wat vrijheid is. Niet het bekrompen en niet de stress. Maar gewoon met elkaar je dromen en passies delen.’’

Wedstrijdje gewonnen?

Commissaris Wim van de Donk weet één ding zeker: Brabant heeft het mooiste bevrijdingsvuur dit jaar. ‘’We hebben met alle commissarissen in Nederland een appgroep en daar is een wedstrijdje in ontstaan wie het mooiste decor heeft. Hier op deze Parade, in onze hoofdstad met de prachtige Sint Jan. Ik denk dat er geen mooiere plek is om het vuur aan iedereen te laten zien.’’