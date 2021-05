Davina Michelle viert vrijheid op vliegbasis: ‘Wij zijn ongelofelijk vrij'

Wachten op privacy instellingen... Davina Michelle, ambassadeur van de vrijheid. Volgende Vorige vergroot 1/2 Davina Michelle viert de vrijheid in Brabant

Vanaf een winderige vliegbasis Gilze-Rijen vertrok rond kwart over elf zangeres Davina Michelle richting Den Haag. De ambassadeur van de vrijheid mag woensdag vanuit de helikopter de vrijheid ervaren. Een ongelofelijke eer voor de zangeres. Ze wil duidelijk maken dat we ondanks de coronamaatregelen nog altijd in vrijheid leven.

Bij de helikopters staat de Nederlandse pers woensdagmorgen te wachten op de drie ambassadeurs van de vrijheid: Davina Michelle, Tino Martin en Jonna Fraser.

''Het is een enorme eer.''

‘’Het is koud’’, is de eerste reactie van Davina Michelle. In de volle wind geeft ze op vliegbasis Gilze-Rijen het ene na het andere interview. Het is een enorme eer dat ik hier vandaag mag staan en de vrijheid mag representeren.’’

Tino Martin komt voor een fotootje naar buiten maar daarna wil hij binnen interviews doen, het is namelijk te koud. Jonna Fraser laat zich helemaal niet zien. Hij heeft zich verslapen.

Davina Michelle mag als enige met de helikopter naar de officiële opening van Bevrijdingsdag in Den Haag. Normaal vliegen alle ambassadeurs van festival naar festival maar dit jaar is alles noodgedwongen online.

"Heel veel mensen denken dat we in een periode zitten waarin we helemaal niet vrij zijn."

Defensiemedewerker Jeroen Verburg mag de zangeres en haar crew begeleiden. ‘’We vliegen natuurlijk elke dag voor de vrijheid maar vandaag met de ambassadeur en dat is heel bijzonder.’’

Voor Verburg is vrijheid iets ongrijpbaars. ‘’Ik ben natuurlijk geboren in een wereld, in een land, waar enorm veel vrijheid is. Maar voor veel mensen is dat niet vanzelfsprekend en daar moeten we ons elke dag voor blijven inzetten.’’

Ambassadeur Davina Michelle wil niks weten van mensen die roepen dat we geen Bevrijdingsdag moeten vieren omdat we sinds een jaar niet meer in vrijheid leven. ‘’Heel veel mensen denken dat we in een periode zitten waarin we helemaal niet vrij zijn. Lockdown, niet meer drinken na acht uur en dat soort dingen. Ik denk dat juist nu de uitdaging is om te laten zien dat vrijheid veel verder gaat dan dat en dat we in Nederland nog ongelofelijk vrij zijn. Helemaal als je het vergelijkt met andere landen.’’

"Nog steeds kunnen we onder deze omstandigheden onze eigen mening uiten."

En daar is de commandant van de vliegbasis het helemaal mee eens. We beperken onze vrijheid in deze bijzondere tijden om ervoor te zorgen dat we gezond blijven", zegt Robert Adang. "Als de situatie het toelaat, kunnen we weer alle vrijheid pakken die we gewend zijn. Maar nog steeds kunnen we onder deze omstandigheden onze eigen mening uiten. Dat alleen al bewijst dat we onder coronaomstandigheden in een land leven waar we vrij zijn.’’

Vanuit de hangar op de vliegbasis en vanaf dertien andere plekken worden liveoptredens verzorgd. Deze zijn via verschillende livestreams te volgen. Voor commandant Adang is het bijzonder dat zijn basis het decor is van Bevrijdingsdag. ‘’Ik ga ervan uit dat het volgend jaar weer mogelijk is om te feesten op de bevrijdingsfestivals.’’



