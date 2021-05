Aspergeboer Erik Verhoeven zoekt een opvolger: 'Een mooi rendabel bedrijf'

Wachten op privacy instellingen... Aspergeboer Erik Verhoeven zoekt een opvolger: 'Kom maar.' Volgende Vorige vergroot 1/2 Aspergeboer Erik Verhoeven zoekt een opvolger: 'kom maar.'

Het aspergebedrijf van Erik Verhoeven uit Cromvoirt, een zeer succesvol Brabants familiebedrijf, heeft een serieus probleem. Er is geen opvolger om de zaak over te nemen. "Mijn opvolger die het bedrijf zou gaan overnemen is afgehaakt en nu zit ik zonder opvolger. Help."

Rob Bartol Geschreven door

Ruim tien hectaren heeft Verhoeven aan asperges staan. “In het vorig seizoen hebben we 51.000 kilo asperges geoogst én voor de volle 100 procent biologische asperges”, benadrukt Verhoeven. “Een mooi, rendabel bedrijf, maar ook een bedrijf dat nu op zoek moet naar een opvolger.”

“Vorig jaar stond ik tot diep in de nacht met toen nog mijn opvolger de asperges te beregenen”, vertelt Verhoeven. “Het land was door de hitte kurkdroog, het was een hels karwei. Mijn opvolger vond de hoeveelheid werk 'niet normaal'. Het was dé aanleiding om te kiezen voor iets anders.”

"Hier botsten dus twee generaties."

“Leer mij dan hoe het wel moet, was mijn tegenvraag”, aldus Verhoeven. “Ik ben niet anders gewend dan hele lange dagen maken. Hier botsten dus twee generaties. Ik als ouwe lul, die maar door blijft gaan en een jongere generatie die daar anders over denkt en daar ook anders naar handelt. Moeilijk, maar ook wel begrijpelijk.”

‘Een nieuwe Erik’, hoopt Erik Verhoeven te vinden onder meer onder de agrarische studenten van de HAS in Den Bosch. “Maar we gaan ons ook aanmelden bij het project van land en tuinbouworganisatie LTO dat Boer Zoekt Boer heet”, aldus Verhoeven.

Of er een zak met geld mee moet worden gebracht? “Natuurlijk: een bedrijf overnemen kost geld. Ik vind het wel belangrijker dat er passie is. Pas daarna komt een gezonde financiële overname.”

“Productioneel ben ik al volop bezig met de toekomst."

Verhoeven heeft drie chauffeurs rondrijden en vijf winkelmeisjes houden de drukbezochte dorpswinkel in Cromvoirt gaan. Nog eens tien arbeidsmigranten halen samen met Erik Verhoeven het ‘witte goud’ uit de grond. “We verkopen alles zelf, zonder tussenkomst van de veiling. Van de boer rechtstreeks naar de klant.”

“Productioneel ben ik al volop bezig met de toekomst. Best raar, zo zonder opvolger. Ik heb 3,5 hectare aan nieuwe plantjes staan. Over tien jaar ben ik zeventig en dan pas zal van zo’n perceel, wat we net beplant hebben, geoogst kunnen worden. Maar dan moet je wel een opvolger hebben. Ja, het is keihard werken, maar ook heel mooi. Dus, kom maar.”

